La cure de raisin, un moyen naturel de se détoxifier.

Le raisin comporte naturellement des polyphénols, notamment le resvératrol, qui permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires et limitent la formation du mauvais cholestérol. Le fruit est également source d'une mine resplendissante et aide à contrer le vieillissement cutané et à favoriser l'élasticité de la peau.

Le fruit influe par ailleurs sur l’élimination rénale et draine l’intestin et le foie. C'est justement l’objectif d'une cure de raisin : permettre au système digestif de se régénérer. Les raisins consommés sont digérés en 30 minutes, ce qui laisse du temps et de l’énergie au système digestif pour reprendre des forces.