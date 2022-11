La cupidité des amateurs de Bitcoin et le prix de leur crédulité.

Pour mon anniversaire, j’ai pris le parti, une fois n’est pas coutume, de vous parler de l’économie comme je la vois. Plus positive qu’on nous la présente habituellement.

Prenons le cas des Etats-Unis. Le fait de ne pas avoir un raz-de-marée des Républicains est en soi une bonne chose, car la bipolarisation des Américains entre camps non pas rivaux, mais carrément haineux n’est pas une bonne chose pour la démocratie. C’est également bon pour l’économie qui a besoin de stabilité et non pas de coups de boutoir, une fois à gauche et une fois à droite. Que constate-t-on quand on lit la presse américaine, et en particulier les commentaires les plus avisés ? Ce sont les femmes qui ont sauvé ces élections des extrêmes. Elles se sont mobilisées comme jamais, notamment face au danger que courait le droit à l’avortement dans la première démocratie du monde…

