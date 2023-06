La culture voyagera cet été dans les campagnes de Silly avec le Festival Théâtre au Vert

Le Festival Théâtre au Vert de Thoricourt (Silly), restera, l'été prochain, fidèle à son projet d'amener la culture et le théâtre dans les campagnes de l'entité hainuyère. L'événement, qui se déroulera du 15 au 20 août, et annonce un programme pluriel, riche en pièces de théâtre qui mélangeront les textes classiques, entre autres, de Feydeau, Genet, Camus, La Boétie, et contemporains de Geneviève Damas, Guillaume Gallienne ou encore de Jérôme Colin.

La programmation théâtrale se combinera avec des concerts et des spectacles de cirque, d'humour, de contes pour tous les publics. Les événements et spectacles du Festival Théâtre au Vert se dérouleront sur des scènes éphémères installées dans des granges, des cours, un café ou encore sur des petites places du village de Thoricourt.