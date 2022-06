La culture européenne, ça n’existe pas ! Vrai ou Faux ?

Le grand marché unique européen ça fonctionne pour l’économie et la prospérité des Européens mais ça ne les fait pas trop rêver. Ce serait même un grand bazar sans visage, ni signification pour de nombreux citoyens qui se détournent de l’Europe pour se replier sur leurs identités nationales ou régionales…

Ce n’est qu’en 1992 que la culture fait son entrée dans le traité de Maastricht. Ce n’est que depuis cette époque que l’UE lance des initiatives pour défendre la diversité culturelle. Elle sort aussi son portefeuille pour financer des projets culturels… mais avec un tout petit budget : 2,4 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Un financement qui va surtout vers le cinéma mais qui participe aussi au financement des capitales culturelles européennes ou encore au soutien à la traduction d’œuvres littéraires. Ça ne fait pas beaucoup.

Pourtant, Alexis Georgoulis insiste, la culture, c’est l’outil le plus efficace pour faire passer un message "parce qu’elle parle à notre cœur et vous savez l’être humain n’est pas très rationnel. Il n’utilise que 10% de son cerveau et 100% de son cœur. La transition verte par exemple, pour la faire accepter, il faut créer la bonne perspective, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes et personne ne peut faire ça mieux que la culture".

Vous le voyez, les arguments ne manquent pas pour que l’UE se mette à labourer le champ culturel trop longtemps négligé au profit de l’économique. C’est ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Il y sera question de cinéma, de capitales culturelles européennes, un peu de kitch et de paillettes… mais surtout d’Europe.

Extrait du film The Bubble / Η Φούσκα de Nikos Perakis (2001)