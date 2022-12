La culture du sapin de Noël en débat au Conseil Provincial

Mais pour les conseillers Ecolo, c'est du Greenwashing, ce n'est pas à la Province de financer un projet qui qui ne représente qu'une infime partie de la production annuelle de sapins de Noel. " C’est beaucoup d’argent, " commente Guirec Halflants chef de groupe Ecolo, " on reste convaincus qu’il y a d’autres façons de produire des sapins de Noël ! " Coralie Bonnet ajoute que c'est une façon de stabiliser la production, pas de l'étendre et un suivi scientifique sera assuré notamment par le CER qui réalise une étude quant la diminution de l'utilisation des pesticides. " Les parcelles de sapins seront intégrées à l’étude et il y aura un suivi de l’expérience et de l’évolution du nombre de parcelles et les mètres carrés concernés par les bandes fleuries ", poursuit Coralie Bonnet. Finalement au vote, les conseillers de la majorité " Engagés " et PS et ceux du MR ont voté pour et les Ecolos contre.