La culture d’entreprise toxique, une véritable source de mal-être au Royaume-Uni.

Heureusement, il existe des signes qui permettent de déterminer la toxicité de l’environnement de travail dans lequel on évolue. Arrêts maladie, démissions en cascade ou désertion des bureaux sont autant d’indices qui suggèrent que l’ambiance au bureau tourne au vinaigre.

Les annonces de recrutement fournissent aussi de précieuses informations concernant la culture d’entreprise. Les Britanniques l’ont bien compris et font attention à ce qu’elles n’incluent pas certaines expressions qu’ils assimilent à des "red flags". Parmi elles figurent "bonne gestion du stress" (46%), "capacité à travailler sous pression" (45%) ou encore "environnement au rythme rapide" (39%).

Les entreprises ont elles aussi tout intérêt à garder un œil attentif sur le cadre de travail qu’elles fournissent à leurs employés. Une mauvaise ambiance joue sur leur motivation, leur performance et leur engagement. En effet, 61% des Britanniques ont déjà quitté leur emploi à cause de la culture d’entreprise dans laquelle ils évoluaient. Offrir un environnement professionnel sain est donc essentiel pour attirer et surtout fidéliser les salariés.

*L’édition 2023 du rapport "Toxic Workplace" a été réalisée entre le 24 et 26 mai 2023 auprès d’un échantillon de 2022 employés représentatifs de la population active britannique âgés de 16 ans et plus.