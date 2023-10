La culotte s'invite dans les défilés de mode

La culotte s'affiche désormais sans complexe comme une (petite) révolution. Une tendance culottée, qui s'est confirmée lors de ces semaines de Fashion Week entre New York, Milan et Paris.

Sans chemise, non. Mais sans pantalon surtout. La culotte, souvent portée avec des collants, s'invite sur les podiums et elle a pris place depuis quelques saisons parmi les plus grands défilés.

Au même rang qu’un short, qu'une jupe ou qu'un pantalon, elle se porte en tant que déshabillé qui se veut habillé, et chic.

Une tendance également agrémentée d'une dose de revendications, en réaction sans doute au mouvement actuel qui consiste à lisser les aspects vestimentaires et à effacer les genres.