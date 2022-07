La cuisson parfaite d’une pièce de bœuf au barbecue

On pique l’aiguille à travers l’aliment en prenant soin que la pointe atteigne le centre. La température est mesurée et s’affiche sur un écran LCD au bout de quelques secondes. Facile et efficace.​

Les anciennes techniques nécessitent toutes de l’expérience pour être fiables. Et même pour un cuisinier chevronné, une alarme sonore est toujours bien plus confortable et offre une bien meilleure précision.​

Estimer correctement la longueur sur laquelle on enfonce l’aiguille, c’est sa pointe qui doit atteindre le centre, on veille donc à n’enfoncer ni trop (on dépasse le centre), ni trop peu (on ne l’atteint pas).​

A noter également que les os ont une diffusivité thermique plus faible que la chair. En clair, ils prennent moins vite la chaleur, et isolent la viande qui se trouve entre eux et le cœur de l’aliment. Dans le cas d’une cuisson d’un carré, d’un gigot ou de toutes pièces avec des os, on viendra prendre la température contre l’os qui se trouve le plus au centre. Ce point est à relativiser en fonction du placement de l’os sur la pièce et de l’épaisseur de la chair. Ne pas hésiter à prendre une mesure contre l’os et une mesure bien à cœur pour voir où la cuisson en est à ces deux endroits.​