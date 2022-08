La cuisine estivale c’est simple avec l’aubergine farcie aux lentilles !

Star incontestable de l’été : l’aubergine. En version tian, moussaka, rôtie, en salade, elle offre tant et tant de possibilités culinaires. La voici déclinée en version farcie avec une légumineuse du tonnerre : la lentille ! Recette signée Myriam Baya du blog "La cuisine c’est simple"

Aubergines farcies aux lentilles

La liste des courses pour 2 personnes

• 2 aubergines coupées en deux dans la longueur

• 100 g de lentilles vertes

• 1 oignon émincé

• 2 gousses d’ail écrasées et émincées

• 1 càc. de cumin

• 1 càc. de paprika fumé

• 1 boîte de 400 g de cubes de tomates ou de coulis de tomates

• 200 ml d’eau

• Quelques pincées de chapelure

• Quelques pincées de parmesan râpé (facultatif)

• Quelques brins de coriandre hachée

• 1 jeune oignon haché

• Huile d’olive

• Sel et poivre du moulin

Préchauffez votre four à 250 °C.

Rincez et égouttez les lentilles. Dans une cocotte, faites revenir l’oignon et l’ail émincés dans un filet d’huile d’olive. Lorsque l’oignon devient transparent, ajoutez le cumin et le paprika fumé. Remuez et laissez mijoter 2 à 3 minutes Versez les tomates et l’eau puis portez le mélange à ébullition. Ajoutez les lentilles et laissez mijoter à couvert pendant une vingtaine de minutes.

Pendant ce temps-là, disposez les aubergines coupées en deux dans un plat à gratin. Entaillez la chair en formant des croisillons, badigeonnez les faces coupées d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau puis enfournez pendant 20 à 30 minutes.

Surveillez la cuisson et stoppez-la dès que les aubergines sont bien dorées sur le dessus.

Laissez-les refroidir le temps de pouvoir les manipuler pour les évider délicatement à l’aide d’un petit couteau et d’une cuillère.

Hachez grossièrement la chair puis ajoutez-la dans la casserole de lentilles à la tomate.

Salez, poivrez puis remplissez les peaux des aubergines avec le mélange aux lentilles.

Parsemez-les de chapelure et de parmesan râpé avant de les enfourner à nouveau pour une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

CONSEIL de dernière minute :

Il vous restera certainement de la sauce. Conservez-la pour la servir avec des pâtes.