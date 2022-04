La cuisine de placard a du bon !

Il est des jours comme cela, on ouvre le réfrigérateur, et là… Le néant. C’est alors, que nous vient l’idée, pas si farfelue que cela, d’ouvrir nos placards ! Entre deux boîtes de thon, de maïs ou un paquet de pâtes… Il nous reste forcément de quoi cuisiner un plat épatant ! Cette semaine l’équipe de "Bientôt à Table !" a sondé nos chefs : que cuisinent-ils le dimanche alors que leur frigo crie famine ? Recette du chef Angelo Galasso de la table montoise "Pane & Olio". Ses alliés du dimanche ? Un paquet de pâtes et une boîte de haricots borlotti. En cuisine !

" Pasta mista con fagioli " (Pâtes mixtes de Gragnano aux haricots Borlotti)

" Il misto di Gragnano " explique-t-il est un mélange de différents types de pâtes. C’est une habitude de l’Italie du sud, autrefois les pâtes sèches se vendaient en vrac dans de gros sacs. Quand les sacs étaient presque vides, on réunissait les restes, les fonds de sacs, que l’on donnait aux pauvres ou que l’on vendait à bas prix. A cette époque, mon grand-père tenait une épicerie et il m’a toujours raconté que les gens gaspillaient le moins possible. Une réalité que je n’ai pas connue mais que l’on retrouve volontairement aujourd’hui : le fameux " misto di Gragnano ". Il s’agît d’un mélange de pâtes. On en trouve dans certains magasins spécialisés ou on peut faire le mélange soi-même en utilisant des pâtes courtes."

Ingrédients pour 4 personnes

400 g de pâtes mixtes.

1 conserve de haricots (de préférence Borlotti) En vente dans toutes les grandes surfaces !

1 carotte

1 branche de céleri

1 gousse d’ail

3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

Sel

Poivre

Porter à ébullition une grande casserole d’eau salée.

Pendant ce temps, couper finement carotte, ail et céleri en les faisant revenir dans l’huile d’olive. Une fois le mélange bien doré, y verser les haricots.

Dès que l’eau est à ébullition, faire cuire le mélange de pâtes mixtes (ici pas besoin de se soucier des différents temps de cuisson : la particularité des pâtes mixtes est d’offrir des consistances différentes dans l’assiette).

En Italie on se base sur le temps de cuisson le moins long pour bien conserver le côté " al dente ".

Trois minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, les égoutter et les ajouter à la sauce aux haricots.

Terminer la cuisson des pâtes dans la sauce en y ajoutant quelques cuillères d’eau de cuisson. Faire réduire quelques minutes : la sauce devient alors crémeuse. Assaisonner de sel et de poivre et déguster aussitôt.

Avant de servir on peut aussi ajouter un peu de poutargue de thon pour agrémenter cette recette.