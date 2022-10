La "cuffing season", quand l'hiver nous donne envie d'être en couple.

Mais on entend d'ici la question qui vous brûle les lèvres : ces relations sont-elles vouées à durer ? S’il n’existe bien sûr pas de règle en amour et que personne n’est à l’abri de trouver son âme sœur en pratiquant la cuffing season, on peut tout de même en déduire qu’elles seront de courte durée. Et c’est même là tout le principe : on reste ensemble jusqu’à la Saint-Valentin qui, en plus de tomber en hiver, est souvent perçue comme une injonction à être en couple et donc mal vécue par bon nombre de célibataires.

Mais l’arrivée du printemps change la donne, redonnant envie d’être "libre" pour se préparer aux folies de l’été.

Et donc de se séparer de la personne qui a partagé son quotidien au cours des derniers mois.

Ce mécanisme est d’ailleurs très proche d’une autre tendance, elle aussi identifiée dans un premier temps aux États-Unis : le snow-globing, dont le principe est en fait le même qu’avec la cuffing season mais en plus spécifique puisqu’il s’agit de trouver des partenaires pour ne pas passer les fêtes de fin d'année en solo. En effet, la pression d'être en couple, exercée par la sphère familiale et sociale, peut se faire particulièrement ressentir à cette période de l’année. D’autant que l’idée de fêter Noël peut être associée à une véritable angoisse, à laquelle les psys ont même donné un nom : la natalophobie.