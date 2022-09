La cueillette des poires bat son plein

La cueillette bat son plein, et dans les hangars de la Ferme des Hêtres, le triage des fruits est effectué en fonction du calibre de la poire: "On trie déjà parce qu'il y a une grosse demande", explique Nicolas Goffin, également producteur de fruits à la Ferme des Hêtres. "Le marché était vide de l'année passée, et finalement, on trie parce que la demande est là, les prix sont bons, et donc c'est une motivation que pour pouvoir commencer directement."

Pas de frigo = moins de frais

Le succès est au rendez-vous, d'autant plus si le fruit est gros, comme le confirme Nicolas Goffin: "Les grosses poires ont beaucoup de succès parce qu'elles sont plus rares cette année-ci. En raison d'une année de sécheresse, les calibres étaient un peu plus petits, et nous, dans nos sols riches de Hesbaye, on a quand même une poire de qualité, une poire de gros calibre, et donc on a une poire qui correspond aux attentes du marché."

Ce qui est vendu est vendu, cela permet des économies d'énergie car les fruits ne passeront pas par les frigos: "Les frais, l'année dernière, étaient aux alentours de 8 ou 9 cents du kilo. On s'attend, avec le prix de l'électricité qui augmente, à des frais de 15 à 16 cents au kilo pour nos poires cette année" confie le producteur.

Dans les vergers, l'activité sera constante pendant plusieurs semaines.

Et dans les grandes surfaces?