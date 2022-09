La cueillette de Pierre Scheurette

Pierre Scheurette est de retour pour une nouvelle saison dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Journaliste, chroniqueur, auteur, Pierre a une vie bien remplie. Entre l'actualité qui part en vrille et sa vie bien chargée, Pierre nous partage chaque jeudi sa cueillette de la semaine.

"Je suis très content de faire ma 2ème rentrée à vos côtés, et d’être l’un des QUATRE humoristes titulaires de cette matinale, avec Dan, PE et Sérine… C’est un plaisir et un honneur de partager l’affiche avec eux ! Y’aura donc pas mal d’humour cette année ! Alors vous savez ce qu’on dit : « l’humour, c’est l’arme des moches… ». Je crois que c’est vrai et c’est la raison pour laquelle vous ne m’entendrez jamais dire que je suis plus drôle que les 3 autres que je viens de citer…"