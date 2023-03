La CSC Luxembourg dénonce les licenciements opérés au sein de la résidence Préfleuri à Neufchâteau

L’annonce avait suscité de grosses réactions, la semaine passée. La résidence "Préfleuri" de Neufchâteau a décidé de se séparer de 6 personnes (4,55 ETP) pour des raisons économiques. Selon l’association Chapitre XII, au dernier trimestre 2022, le déficit budgétaire de 2023 prévu se chiffrait à 2.200.000 euros. Hormis ce climat économique inconfortable, certains employés ont également fait part à leurs syndicats d’une forte tension sociale en interne. Des audits convergent aussi dans le même sens. "Plusieurs rapports sont sortis par des sociétés privées et mandatées pour réaliser un audit interne. Ces rapports dénoncent des tâches qui ne sont pas faites par les bonnes personnes et surtout une culture toxique de 'recherche du coupable' qui s’insinue dans toute la maison. Cela ne donne pas une bonne ambiance au travail", explique Marie Tillière, permanente de la CSC Luxembourg services publics pour le secteur des soins de santé.

Une méthode contestée

En outre le syndicat chrétien dénonce également la méthode employée par la résidence Préfleuri pour licencier ses employés. "L’une de nos affiliées, qui doit déjà faire beaucoup de route, est arrivée devant la pointeuse à 7h00 du matin où un comité d’accueil l’attendait. On lui a expliqué en 5 minutes que, malgré ses qualités professionnelles, elle est licenciée immédiatement. Elle a été escortée jusqu’à son casier avec l’interdiction de parler à ses collègues pour ensuite être reconduite vers sa voiture. C’est une méthode très violente", ajoute Marie Tillière.

Le déficit semble se résorber

La CSC annonce également que suite au non-respect de certaines lois, un dossier va prochainement être déposé auprès du Tribunal du travail. Dans un communiqué datant de la semaine dernière, la résidence du Préfleuri constate "un net redressement de la situation comptable […] puisque le déficit est aujourd’hui évalué à 600.000 euros […] Il ne sera pas raisonnable d’envisager un équilibre avant fin 2024". Précisons qu’en plus des licenciements, d’autres mesures ont été prises. Comme l’indexation de la contribution des résidents, des interventions communales (Neufchâteau et Léglise) ainsi qu’une augmentation du prix des repas scolaire (la cuisine de l’établissement approvisionne plusieurs écoles) et du lavoir.