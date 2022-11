La CSC dénonce le manque de contrôle des sous-traitants par Bpost et les AMP

Une action de blocage ce matin aux AMP de Jumet. AMP, c’est une filiale de Bpost en charge de la distribution des journaux et des magazines. L’action de ce matin était lancée par la CSC Transcom. Le syndicat dénonce une situation inacceptable. Un système qu’il qualifie de mafieux au sein des AMP où plusieurs travailleurs ne sont plus payés depuis deux mois.

Un travailleur à la rue

Les AMP travaillent avec plusieurs sous-traitants. Parmi eux, une société pose un gros problème : Team Logistics, une société nébuleuse qui emploie une dizaine de travailleurs.

Team Logistics est en défaut de paiement des rémunérations et heures supplémentaires de ses travailleurs depuis des mois selon le syndicat. Certains travailleurs sont dans une situation catastrophique, l’un d’eux vit d’ailleurs aujourd’hui dans la rue faute de toucher son salaire et de payer son loyer.

La CSC exige que les AMP mais aussi Bpost régularisent la situation de ces travailleurs. Qu’ils touchent leur salaire et obtiennent les documents sociaux indispensables pour avoir droit au chômage. Documents auxquels ils n’ont pas droit puisque Team Logistics n’est pas en faillite. Bpost et AMP ont mis un terme à leur collaboration avec Team Logistics début novembre mais rappellent que les travailleurs de Team Logistics ne sont pas leurs employés.

Des audits

Reste le cas des autres sous traitants. Le syndicat demande un garde-fou pour que la situation de Team Logistics ne se reproduise plus. Bpost group assure réaliser des audits internes régulièrement et dit ne pas remarquer d’autres problèmes.

L’action d’aujourd’hui à Jumet n’a pas eu d’impact sur la distribution de journaux et magazine en librairie mais la CSC envisage des actions plus dures si aucune solution n’est trouvée avec les directions de Bpost et des AMP concernant les travailleurs lésés de Team Logistics.