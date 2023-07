La cryptozoologie sur les traces du Mokélé-Mbembé, le dernier des dragons

Ce dinosaure sauropode est brun ou gris, avec une petite tête qui ressemble à celle d’un serpent et il a une longue queue. Si on prend ces descriptions au premier degré, on pourrait penser que l’on est face à un survivant de l’ère des dinosaures, comme le diplodocus. Cela vous semble absurde ? C’était pourtant la conviction du professeur Mackal. Lui-même n’a pas pu observer cet animal étrange, mais il a pu relever quelques-unes de ses empreintes et a ramené de nombreux témoignages de ses expéditions. Voici ses conclusions :

"Je suis de plus en plus convaincu que nous sommes face à un animal réel, qui a peut-être disparu dans un passé récent, mais quand même un animal réel. Si on croit les congolais et les pygmées, ces animaux vivent encore aujourd’hui dans la rivière Likouala ou à proximité, et peut-être même dans le lac Télé. Il y a donc bien là-bas, une forme vivante, une espèce inconnue de la science".