La cryptomonnaie peut-elle financer le terrorisme ?

Les cryptomonnaies financent-elles le terrorisme ? C’est une question qu’on peut se poser, car on sait que le monde des monnaies virtuelles échappe à la régulation. Le blanchiment d’argent y est par exemple assez simple à réaliser (0.15% des transactions cryptos en 2021, d’après un rapport de Chainanalysis).

Depuis le dimanche 1er mai 2022, des progrès ont été faits en Belgique dans la standardisation du secteur de la blockchain (soit le secteur des monnaies sur internet). Les plateformes d’achats et d’échanges de cryptomonnaie et les fournisseurs de portefeuilles numériques qui ont un siège social sur le territoire belge — et il y en a de plus en plus — ont l’obligation de s’enregistrer auprès de la FSMA (notre autorité des services et marchés financiers) pour exercer en conformité.