La cryptomonnaie : le moyen de se faire un max de thunes ?

La cryptomonnaie est accessible à tout le monde. Elle s’achète facilement, via des néobanques ou des plateformes d’échange en ligne. Il existerait près de 20 000 cryptomonnaies en circulation aujourd’hui. Les plus connues sont le bitcoin, l’ethereum et le ripple.

Cependant, pour réussir et gagner son pari, il faut se comporter comme un investisseur traditionnel. L’économie, les indices boursiers et les marchés financiers ne doivent plus avoir de secrets pour vous. Il est également essentiel de se renseigner sur la cryptomonnaie dans laquelle on investit. Quelle est son utilité, comment fonctionne-t-elle, y a-t-il un projet derrière, qui est l’équipe créatrice, son passé est-il fiable, etc.

Les personnes qui se sont enrichies sont rapidement devenues propriétaires de cryptomonnaies. Elles ont conservé leurs cryptodevises pour les revendre au moment opportun, soit lorsque leur valeur était au plus haut.