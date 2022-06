La cryothérapie débarque (enfin) dans notre salle de bain.

L'année 2022 a commencé avec le phénomène des "Ice Globes", ces deux globes remplis d'eau à placer au réfrigérateur ou au congélateur puis à appliquer sur la peau pour l'apaiser et réduire les inflammations et les cernes. Des outils qui ont suscité l'intérêt du public avec des pics de recherches sur de nombreuses plateformes, dont Google Trends, et ont fait naître de nouveaux indispensables beauté puisant dans les vertus du froid pour séduire une cible toujours plus large.

Les marques Charlotte Tilbury et Dr. Jart+ ont toutes les deux misé sur la cryothérapie pour proposer des masques d'un nouveau genre. La première avec le "Cryo Recovery Mask" pour redonner à la peau un aspect lisse et ferme. La seconde avec le "Cryo Rubber", qui "abaisse la température de la peau pour augmenter le flux sanguin et l'absorption d'ingrédients actifs" au service d'un teint éclatant. Plus classique, Lancôme propose le "Rose Sorbet Cryo-Mask", un masque rafraîchissant formulé pour réduire l'apparence des pores et lisser le grain de peau.

De son côté, Sothys Paris fait elle aussi confiance aux bienfaits de la cryothérapie avec son "Roll-on Cryo Anti-Poches" préconisé pour combattre les signes de fatigue tandis que la marque française Akane propose tout un "Kit Ice Therapy" avec notamment une lotion de soin éclat et un stick sorbet en forme de glaçon pour combiner actifs et effets du froid.

Notons que le segment minceur n'est pas en reste puisque les marques proposent également aujourd'hui des gels et crèmes effet froid pour "booster l'élimination des graisses", à l'instar de Cellublue, qui propose toute une gamme directement inspirée par la cryothérapie.