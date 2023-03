La cruauté et la souffrance chez les animaux d'élévages

Sélectionnés génétiquement pour produire plus, vaches, poulets et porcs sont mutilés, enfermés dans des cages individuelles ou entassés dans des enclos, sans lumière ni possibilité de mouvement, avant d'être tués à la chaîne. Comment en est-on arrivé là ? Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de la motorisation et des produits chimiques révolutionne le monde agricole. Encouragée par les pouvoirs publics, l'industrialisation de l'élevage entame sa progression vertigineuse. Deux tiers des petites exploitations françaises ont ainsi disparu en moins de cinquante ans.

"L'usine des animaux" un documentaire de Caroline Saint à voir dans "doc shot" ce jeudi 02 mars à 22h12 sur la Une. A revoir sur AUVIO durant 90 jours