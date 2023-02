La Croix-Rouge veut doubler les dons de plasma pour réduire sa dépendance de l'étranger

Lors d’un don de plasma, le sang est directement filtré par une machine spécifique. Cette technique s’appelle l’aphérèse. Seul le plasma est prélevé et les autres composants sanguins sont restitués au donneur.

Pour être donneur, il suffit d’avoir plus de 18 ans, d’être en bonne santé et de peser plus de 50 kilos. Le plasma peut être donné tous les 15 jours. La procédure est un peu plus longue qu’un don de sang classique. Il faut compter une heure, sans danger ni douleur pour le donneur.

Rendez-vous sur ce site pour connaître l'emplacement des différents centres de dons.