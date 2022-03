La Croix-Rouge se dit victime de désinformation dans le conflit en Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, il y a eu "un énorme flux de désinformation et fausses informations que nous percevons comme délibérées, ciblées et orchestrées à travers les réseaux sociaux (...) et qui apparaissent parfois dans les grands médias", a-t-il expliqué. "Ceci peut potentiellement provoquer des dommages réels pour nos équipes (...) sur le terrain et pour les gens que nous servons".

Une des accusations contre le CICR circulant sur les réseaux sociaux assure qu'il a aidé des évacuations forcées vers la Russie d'Ukrainiens depuis la ville assiégée de Marioupol.

Le CICR "ne soutiendrait jamais une quelconque opération qui irait selon la volonté des gens et nos principes", a insisté M. Watson.

Il a également qualifié d'"absolument fausse" une autre accusation en circulation selon laquelle l'organisation serait en train d'établir un bureau à Rostov, dans le sud de la Russie, pour "filtrer des Ukrainiens".