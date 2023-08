La Croix-Rouge remet des hôpitaux afghans aux autorités talibanes

Le Comité international de la Croix-Rouge (ICRC) a transféré la responsabilité de 25 hôpitaux en Afghanistan aux autorités talibanes, a confirmé mardi Eloi Fillion, responsable de la délégation de l'ICRC à Kaboul, sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Nous transférons cette responsabilité à qui de droit", a-t-il ajouté. Un porte-parole des talibans a précisé que le transfert devrait avoir lieu ce mois-ci.

Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2021, à la suite du retrait des troupes occidentales après 20 ans de présence militaire dans ce pays d'Asie centrale. Cette situation a mené à une situation chaotique dans le pays, notamment sur le plan sanitaire. La Croix-Rouge a malgré tout continué à soutenir 33 hôpitaux dans ce pays qui compte 26 millions d'habitants et plus de 10.000 spécialistes du monde de la santé. L'ICRC a ainsi payé les salaires, les médicaments et les frais des hôpitaux en Afghanistan afin d'assurer la continuité des soins.

L'organisation humanitaire précise toutefois que cette mesure était provisoire et qu'il ne serait pas financièrement viable de poursuivre ce soutien sur le long terme. Les autorités afghanes géraient jusqu'ici huit des 33 hôpitaux soutenus initialement par la Croix-Rouge et vont désormais reprendre l'entière responsabilité de tous les hôpitaux.

La Croix-Rouge précise encore qu'elle ne quitte pas l'Afghanistan. L'organisation promet de rester engagée auprès de la population et appelle la communauté internationale à faire davantage pour les Afghans. "Un très grand nombre d'entre eux ont besoin d'une assistance humanitaire. Dans de nombreux cas, ils souffrent depuis des années", précise-t-elle dans un communiqué.