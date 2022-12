La Croix-Rouge ouvre un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Genappe

"Cela fait maintenant plus d'un an que des personnes demandant la protection internationale à la Belgique se trouvent sans place d'accueil alors qu'elles ont droit à cette modalité matérielle prévue par l'État", déplore la Croix-Rouge qui tire la sonnette d'alarme. On estime à minimum 3000, le nombre personnes sans solution d’accueil.

La Belgigue a déjà été condamné plus de 4500 fois pour son manque de prise en charge. Le fédéral dit chercher des solutions structurels.

Les sites liégeois de Montegnée et de Verviers ont été respectivement ouverts en mai et en juin, représentant plus de 1.000 places ouvertes en 2022. Le réseau de la Croix-Rouge compte désormais 28 centres d'accueil en Wallonie et à Bruxelles, pour une capacité totale de 8.365 places.