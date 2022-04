La Croix-Rouge lance la campagne "Vivaaaaant" pour lutter contre la pénurie de dons de sang

Thomas Paulus ajoute que l'objectif de cette campagne est également de convaincre encore plus de jeunes pour remplacer les donneurs manquants : "On manque toujours de donneurs ; on doit en remplacer quasiment 20 000 par an qui arrêtent de donner de manière définitive, soit par choix soit à cause d'une maladie ou autre. Dans une entreprise, on arrive à mobiliser une petite dizaine de donneurs... Et dans les écoles, sans même de promotion au préalable, la mobilisation est très importante ! C'est une idée reçue de dire que les jeunes ne sont pas généreux, ils sont réellement sensibles au don de sang."

1,8 don par personne par an et l'objectif est d'atteindre 2 dons !

"Le tout est de les convaincre de revenir une seconde fois. En effet, le don le plus compliqué est le deuxième ; le faire une fois se fait relativement facilement mais revenir, pas forcément. En termes de fidélité, on dénombre 1,8 don par personne par an. L'objectif est d'atteindre deux dons !" conclut le porte-parole de la Croix-Rouge.

Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? 3 vies sont sauvées grâce à un seul don de sang... On n'attend plus que vous !

