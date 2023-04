La Croix Rouge invite les gameurs à ne pas commettre des crimes de guerre

Pour celles et ceux qui ont déjà joué à GTA, qui n’a jamais tenté de respecter le code de la route dans un jeu où tout invite à ne pas le faire ? En extrapolant cet exemple, on arrive à ce défi proposé par le Comité International de la Croix Rouge, à jouer "selon les règles".

Les jeux de tir à la première personne (FPS – First Person Shooters) sont les jeux vidéo les plus joués et les plus streamés dans le monde entier. En mettant en parallèle les conflits qui se déroulent dans la vraie vie (IRL – In Real Life) et cette catégorie de jeux vidéo, le CICR veut ainsi sensibiliser les joueurs et joueuses ainsi que leur audience.