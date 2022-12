La Croix-Rouge inquiète face à la vague de froid

La Croix-Rouge a exprimé lundi, par voie de communiqué, son inquiétude alors qu'une vague de froid polaire s'est installée sur le pays, frappant durement les personnes sans-abri.

A Bruxelles, 5300 personnes à la rue dont 900 enfants

Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27%, rien qu'à Bruxelles, déplore la Croix-Rouge Ainsi, dans la capitale, on dénombre pas moins de 5300 personnes à la rue dont 900 enfants, indique l'organisation qui cite des chiffres de la Fondation Roi Baudouin. Dans les autres villes, la situation n'est guère plus rassurante. A Charleroi, 959 adultes et 200 enfants vivent dans la rue, tandis qu'on recense 874 adultes et 272 enfants sans domicile à Namur et 422 adultes et 78 enfants à Liège.

Les stocks de couverture et de sacs de couchage sont quasiment épuisés

Face à la vague de froid intense, qui augmente les besoins des personnes les plus précaires, la Croix Rouge de Belgique tire la sonnette d'alarme. "Les stocks de couverture et de sacs de couchage sont quasiment épuisés".

L'organisation a décidé de renforcer sa présence sur le terrain. Trois tournées de rue supplémentaires seront organisées à Bruxelles. "D'autres maraudes supplémentaires verront le jour à Charleroi et un bar à soupe a ouvert avec un mois d'avance à Couvin", signale-t-elle.

"Nous faisons le maximum", explique Olivier Coppens, responsable de la Croix-Rouge d'Etterbeek. "Nous distribuons des couvertures de survie, soignons des engelures. Tous les bénévoles sont formés à une vigilance accrue et à être encore plus attentifs que d'habitude aux signes d'hypothermie."

Les bénévoles de la Croix-Rouge ne ménagent pas non plus leurs efforts au hub humanitaire, un centre d'accueil de jour ouvert sept jours sur sept à Bruxelles, où pas moins de 1300 repas sont distribués quotidiennement.

Les besoins sont également criants en Wallonie. A Verviers par exemple, depuis le mois passé, 120 personnes différentes ont déjà demandé de l'aide au bar à soupe. "Cela représente une hausse de 10%", explique André Rouffart, président de la Croix-Rouge locale.

A Liège, la Croix Rouge a décidé d'ouvrir l'accueil de jour une heure plus tôt cette semaine.

Face aux demandes accrues et aux besoins accentués partout, les équipes de la Croix-Rouge rappellent qu'il y a urgence. Un appel à la générosité est lancé auprès de la population belge. Le public qui veut se montrer solidaire peut faire un don au BE72 00000000-1616 ou directement en ligne sur www.croix-rouge.be