La Croix-Rouge fait appel aux dons de qualité

102 magasins solidaires de seconde main de la Croix-Rouge

Au total, il existe 102 magasins solidaires de seconde main de la Croix-Rouge (dont 94 vestiboutiques). Les articles qui y sont vendus sont de qualité et les prix fixés sont démocratiques : 1 euro pour les vêtements pour bébés, 5 euros pour les robes… Tout le monde peut venir acheter dans ces magasins. C’est l’occasion de faire des économies, de réduire son impact environnemental en achetant en seconde main et aussi, de soutenir les actions de la Croix-Rouge. "Sans les vestiboutiques, on ne peut pas fonctionner " dit Jean-Claude Segers, "la majorité de l’argent que nous pouvons récolter vient des vestiboutiques. C’est ce qui nous permet de mener à bien nos différentes actions sociales, comme l’aide alimentaire, une aide ponctuelle en chauffage, etc."