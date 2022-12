Всесвітній день волонтера: Червоний Хрест шукає нових волонтерів | La Croix-Rouge cherche des bénévoles

À partir de 18 ans

Les travailleurs peuvent consacrer au bénévolat une partie de leur temps de travail grâce aux jours blancs. Les bénévoles œuvrent partout. "Ce sont avant tout des humains, au service d’autres humains : 11.500 personnalités différentes, engagées pour faire rayonner la solidarité, qui est cœur de chacune de nos actions" rappelle la Croix-Rouge de Belgique.

On y trouve 62% de femmes et 38% d’hommes. Un quart des volontaires sont actifs à Bruxelles (27%). Les jeunes (16-35 ans) représentent un quart de tous les volontaires (24,5%). 35% des volontaires sont engagés dans des activités secours et 43% sont mobilisés dans l’action sociale. 2.131 nouveaux bénévoles sont arrivés cette année pour renforcer les équipes.

Une diversité de profils

Un bénévolat Croix-Rouge existe pour chaque profil, que l’on soit à Bruxelles ou à Arlon.

Les bénévoles sont des personnes qui sauvent des vies, forment aux premiers secours, proposent des sensibilisations dans les écoles, tiennent un magasin de seconde main ou une épicerie sociale, visitent des personnes isolées, distribuent des colis alimentaires, accueillent le public dans les collectes de sang, soutiennent les demandeurs d’asile dans les centres Croix-Rouge ou encore accompagnent un enfant de détenu en visite à la prison.

L’occasion de se former

"En devenant bénévole à la Croix-Rouge de Belgique, on donne du sens à sa vie, on s’engage pour un monde meilleur, on est solidaire" rappelle l’association. Le volontariat est l’un des sept principes fondamentaux qui fonde l’action de chaque Croix-Rouge dans le monde. Grâce au bénévolat, on développe aussi son réseau social et on bénéficie de multiples formations.

Le site de la Croix-Rouge liste plus de 250 postes qui sont pour l'heure vacants. Un filtre permet de sélectionner les offres selon le lieu, le bénévolat et la disponibilité requise.

Pour tout renseignement : https://volontariat.croix-rouge.be/offres/