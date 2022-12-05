Всесвітній день волонтера: Червоний Хрест шукає нових волонтерів | La Croix-Rouge cherche des bénévoles

Цього понеділка, 5 грудня, відзначається Всесвітній день волонтера. З цієї нагоди Бельгійський Червоний Хрест нагадує, наскільки мобілізація тисяч волонтерів дозволяє йому щодня справлятися з кожною кризою. 11 500 волонтерів приділяють свій час різним службам Червоного Хреста, але їх потрібно набагато більше... Потрібно заповнити 250 посад!

Забагато криз, недостатньо волонтерів

Протягом двох років волонтери Бельгійського Червоного Хреста були мобілізовані абсолютно винятковим чином, поки кризи посилювалися: пандемія ковіду, повені, прийом біженців і конфлікт в Україні, породжуючи безпрецедентну соціальну та енергетичну кризу.

Зараз, на порозі зими, волонтери Червоного Хреста активні на всіх фронтах, щоб активізувати допомогу бездомним людям, роздати до 100% більше екстрених продуктових наборів, прийняти більш небезпечних та запропонувати їм комфорт і гарячу їжу.

Від 18 років

Завдяки білим дням працівники можуть присвятити частину свого робочого часу волонтерству. Всюди працюють волонтери. "Вони понад усе люди, на службі іншим людям: 11 500 різних особистостей, відданих поширенню солідарності, яка лежить в основі кожної нашої дії", - нагадує Бельгійський Червоний Хрест.

Жінок – 62%, чоловіків – 38%. Чверть волонтерів активно працюють у Брюсселі (27%). Молоді люди (16-35 років) становлять чверть усіх волонтерів (24,5%). 35% волонтерів займаються гуманітарною діяльністю, а 43% мобілізовані в соціальній діяльності. Для посилення команд цього року прибув 2131 новий волонтер.