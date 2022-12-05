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Всесвітній день волонтера: Червоний Хрест шукає нових волонтерів | La Croix-Rouge cherche des bénévoles

© Hugues De Caluwé

il y a 2 heuresTemps de lecture4 min
Par Charlotte Legrand

Цього понеділка, 5 грудня, відзначається Всесвітній день волонтера. З цієї нагоди Бельгійський Червоний Хрест нагадує, наскільки мобілізація тисяч волонтерів дозволяє йому щодня справлятися з кожною кризою. 11 500 волонтерів приділяють свій час різним службам Червоного Хреста, але їх потрібно набагато більше... Потрібно заповнити 250 посад!

Забагато криз, недостатньо волонтерів

Протягом двох років волонтери Бельгійського Червоного Хреста були мобілізовані абсолютно винятковим чином, поки кризи посилювалися: пандемія ковіду, повені, прийом біженців і конфлікт в Україні, породжуючи безпрецедентну соціальну та енергетичну кризу.

Зараз, на порозі зими, волонтери Червоного Хреста активні на всіх фронтах, щоб активізувати допомогу бездомним людям, роздати до 100% більше екстрених продуктових наборів, прийняти більш небезпечних та запропонувати їм комфорт і гарячу їжу.

Від 18 років

Завдяки білим дням працівники можуть присвятити частину свого робочого часу волонтерству. Всюди працюють волонтери. "Вони понад усе люди, на службі іншим людям: 11 500 різних особистостей, відданих поширенню солідарності, яка лежить в основі кожної нашої дії", - нагадує Бельгійський Червоний Хрест.

Жінок – 62%, чоловіків – 38%. Чверть волонтерів активно працюють у Брюсселі (27%). Молоді люди (16-35 років) становлять чверть усіх волонтерів (24,5%). 35% волонтерів займаються гуманітарною діяльністю, а 43% мобілізовані в соціальній діяльності. Для посилення команд цього року прибув 2131 новий волонтер.

 

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Різноманітність профілів

Для кожного профілю існує волонтер Червоного Хреста, незалежно від того, перебуваєте ви в Брюсселі чи Арлоні.

Волонтери – це люди, які рятують життя, надають навчання першій допомозі, підвищують обізнаність у школах, ведуть магазин секонд-хенду чи соціальний продуктовий магазин, відвідують ізольованих людей, роздають продуктові набори, запрошують громадськість на заходи зі збору коштів.кров, підтримують шукачів притулку в Центр Червоного Хреста або навіть супроводжувати дитину затриманого під час візиту до в'язниці.

Можливість тренуватися

"Ставши волонтером Бельгійського Червоного Хреста, ви надаєте сенсу своєму життю, зобов'язується покращити світ, виявляєте солідарність", – нагадує асоціація. Волонтерство є одним із семи основних принципів, які лежать в основі діяльності кожного Червоного Хреста у світі. Завдяки волонтерству ви також розвиваєте свою соціальну мережу та отримуєте користь від кількох навчальних курсів.

На сайті Червоного Хреста наведено понад 250 вакантних посад. Фільтр дозволяє вибрати пропозиції відповідно до місця, волонтерства та необхідної наявності.

Для отримання додаткової інформації: https://volontariat.croix-rouge.be/offres/

 

 

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Journée mondiale du bénévolat : la Croix-Rouge cherche de nouveaux volontaires

 

Ce lundi 5 décembre est la Journée mondiale du Volontariat. À cette occasion, la Croix-Rouge de Belgique rappelle combien la mobilisation de milliers de bénévoles lui permet, au quotidien, de faire face à chaque crise. 11.500 bénévoles offrent leur temps aux différents services de la Croix-Rouge, mais il en faudrait encore bien d’autres…250 postes sont à pourvoir !

 

Trop de crises, plus assez de bénévoles

Depuis deux ans, les bénévoles de la Croix-Rouge de Belgique sont mobilisés de manière tout à fait exceptionnelle tandis que les crises se sont intensifiées : la pandémie de covidles inondations, l’accueil des réfugiés et le conflit en Ukraine générant une crise sociale et énergétique sans précédent.

Actuellement, aux portes de l’hiver, les bénévoles de la Croix-Rouge sont actifs sur tous les fronts pour intensifier l’aide aux personnes sans-abri, distribuer jusqu’à 100% de colis d’urgence alimentaire en plus, accueillir les plus précarisés et leur offrir réconfort et repas chaud.

 

 

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À partir de 18 ans

Les travailleurs peuvent consacrer au bénévolat une partie de leur temps de travail grâce aux jours blancs. Les bénévoles œuvrent partout. "Ce sont avant tout des humains, au service d’autres humains : 11.500 personnalités différentes, engagées pour faire rayonner la solidarité, qui est cœur de chacune de nos actions" rappelle la Croix-Rouge de Belgique.

On y trouve 62% de femmes et 38% d’hommes. Un quart des volontaires sont actifs à Bruxelles (27%). Les jeunes (16-35 ans) représentent un quart de tous les volontaires (24,5%). 35% des volontaires sont engagés dans des activités secours et 43% sont mobilisés dans l’action sociale. 2.131 nouveaux bénévoles sont arrivés cette année pour renforcer les équipes.

 

Une diversité de profils

Un bénévolat Croix-Rouge existe pour chaque profil, que l’on soit à Bruxelles ou à Arlon.

Les bénévoles sont des personnes qui sauvent des vies, forment aux premiers secours, proposent des sensibilisations dans les écoles, tiennent un magasin de seconde main ou une épicerie sociale, visitent des personnes isolées, distribuent des colis alimentaires, accueillent le public dans les collectes de sang, soutiennent les demandeurs d’asile dans les centres Croix-Rouge ou encore accompagnent un enfant de détenu en visite à la prison.

 

L’occasion de se former

"En devenant bénévole à la Croix-Rouge de Belgique, on donne du sens à sa vie, on s’engage pour un monde meilleur, on est solidaire" rappelle l’association. Le volontariat est l’un des sept principes fondamentaux qui fonde l’action de chaque Croix-Rouge dans le monde. Grâce au bénévolat, on développe aussi son réseau social et on bénéficie de multiples formations.

Le site de la Croix-Rouge liste plus de 250 postes qui sont pour l'heure vacants. Un filtre permet de sélectionner les offres selon le lieu, le bénévolat et la disponibilité requise.

Pour tout renseignement : https://volontariat.croix-rouge.be/offres/

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