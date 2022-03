La Croix-Rouge au secours des sans-abris

Direction le parking du passage 44. Trois personnes dorment à proximité. Lucile leur propose un sandwich et une boisson chaude. “ C’est sûr que pour eux, ça fait toujours plaisir d’avoir un café chaud, une soupe en période hivernale mais ce qui est le plus important pour eux, c’est le temps qu’on leur donne. Pour moi c’est un quart d’heure, ce n’est rien du tout et pourtant, pour eux, c’est toute une différence. Ils existent pendant ce moment-là ”. Une attention qui ne laisse pas un de ces hommes indifférent. “ Ça me fait très plaisir. Il n’y a pas beaucoup de gens qui viennent près de nous. Ce n’est pas facile ”. La camionnette continue son itinéraire. Dernier arrêt : la gare centrale.