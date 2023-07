La croissance économique belge ralentit à 0,2% au deuxième trimestre 2023, l'inflation quasiment stable en juillet

Le Produit intérieur brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières et des effets de calendrier, a progressé de 0,2% au deuxième trimestre 2023, par rapport au trimestre précédent, a estimé vendredi la Banque nationale de Belgique (BNB). Au premier trimestre, la croissance était de 0,4%.

Ce recul est dû au repli de la valeur ajoutée dans l’industrie (-1%). Les services et la construction ont eux, connu une légère hausse de respectivement 0,5% et 0,1%. Sur une base annuelle, le PIB de la Belgique a augmenté de 0,9% au deuxième trimestre, une diminution par rapport au trimestre précédent (+1,3%). Il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis début 2021.

La BNB précise que ces estimations de croissance sont empreintes d’une incertitude élevée en raison du manque de données administratives pour le mois de juin et de "ses conséquences disruptives" de la crise du Covid 19 sur la précision des modèles d’estimation.