La croissance des indices boursiers en 2022 : Stop ou Encore ?

C’est clair, on est bien en 2022 et plus du tout en 2021 ! Je parle de l’état d’esprit des investisseurs boursiers en ce moment. En 2021, la plupart des indices boursiers avaient terminé l’année dans le vert avec même des taux de croissance à deux chiffres. Les personnes qui ont investi leur épargne en Bourse sont évidemment ravies, cela change du compte d’épargne et de ses maigres 0,11%. Pour 2022, ils se demandent si ce sera Stop ou Encore ?

Pour l’heure, à défaut d’avoir une réponse totalement rassurante, c’est la nervosité qui prime sur les marchés. Et en Bourse, la nervosité, cela se mesure, il y a même un indice de la peur, le VIX qui flirte aujourd’hui avec les 40 points, alors que selon les "experts", quand cet indice dépasse les 30 points, c’est qu’il y a une belle incertitude. Donc, nous voilà donc avec une belle nervosité sur les marchés financiers…