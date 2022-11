La croisière ne s'amusera plus sur "Le Pays de Liège", le bateau va être vendu

Près de 30 ans après sa mise en service, fin de parcours pour "Le Pays de Liège". Le bateau de croisière fluviale va être vendu. Suite à une défaillance électrique, il avait été ravagé par un incendie dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier alors qu'il était amarré au port des yachts. Les réparations ont commencé, mais pour ce bateau qui navigue en eau douce, la facture risque d'être bien trop salée. "Même si on est relativement bien assuré, pour un montant d'un bon million d'euros" précise Jacques Crul, directeur de Blegny-Mine, l'asbl propriétaire du Pays de Liège, "il y aurait eu des frais à prévoir pour mettre le bateau aux normes actuelles, sans compter qu'il a fallu le désosser, en partie le désamianter, et que tout ça a déjà eu un coût. Clairement, on est un peu coincé, on n'a pas les moyens de le remettre en état de naviguer. C'est triste et désolant de devoir en arriver là, mais il faut être réaliste".

600.000 passagers en près de 30 ans

Sur près de trois décennies, "Le pays de Liège" a accueilli environ 600.000 passagers: touristes, écoliers et fêtards. Le bateau pourrait intéresser d'autres organisateurs de croisières fluviales ailleurs en Belgique. Quant à celles organisées sur la Meuse liégeoise, elles pourraient être en partie assurées par un opérateur privé. Les discussions sont en cours.