Le " Beau Danube bleu ", c’est évidemment cette musique de Johan Strauss qui nous vient en tête quand on découvre le programme enchanteur de cette nouvelle croisière " C’est du Belge ". Ce voyage sera comme une valse, une danse en 3 temps, entre visites fascinantes, moments de convivialité et gastronomie. Bucarest, Budapest, Bratislava sans oublier Vienne l’Impériale, capitale mondiale de la musique… et de la valse. Cette navigation promet de vous faire virevolter de plaisir en émerveillement.