La croisade contre le baiser de 1910, BJ Scott revient sur la théorie du Dr Hatfield

La Pennsylvania Railroad a essayé d’interdire la pratique dans ses dépôts. Plusieurs personnes ont été traduites en justice et condamnées à une amende pour s’être livrées à cette pratique dans la rue, même des couples mariés. Les croisades contre le baiser étaient un autre exemple d’une coutume américaine unique – la réglementation morale des affaires sociales.

Nous pouvons encore constater aujourd’hui l’impact de la morale religieuse sur les pratiques sociales et politiques. Des dispositifs et des pratiques ont été inventés pour permettre aux gens de s’embrasser sans souci. De plus en plus de femmes issues des mouvements chrétiens rejoignent la foule des "Sans Baiser". Ses partisans portaient des badges sur lesquels on pouvait lire "Kiss Not".

Un journal de l’époque remarque : "A en juger par les traits du visage de la présidente de la secte apparaissant dans les imprimés publics, elle est immunisée sans porter le bouton." Un autre journal déclarait : "La progression de la croisade contre le baiser est suivie avec grand intérêt, mais son échec est généralement prédit." La campagne pour mettre fin aux baisers n’a duré qu’un an et demi.