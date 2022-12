La Croatie vient à bout de vaillants Japonais aux tirs au but et se qualifie pour les quarts, Livakovic arrête trois tirs au but !

La Croatie est venue à bout du Japon aux tirs au but. Les deux nations ne sont pas parvenues à se départager au terme du temps réglementaire ni des prolongations, après avoir chacune inscrit un but par mi-temps et avec donc un score de 1-1. Mais les Croates ont pu compter sur un Dominik Livakovic absolument phénoménal lors de cette séance de tirs au but. Le gardien croate a en effet arrêté trois tirs japonais, égalant le record en Coupe du monde, pour un résultat final de 1-3.

En début de première mi-temps, le Japon s’est rapidement procuré de belles occasions, notamment sur phases arrêtées. Les Croates ont calmé petit à petit le jeu, mettent un peu plus le pied sur le ballon mais les Japonais demeuraient les plus dangereux et ont ouvert méritoirement le score à la 43e par Daizen Maeda.

Au retour des vestiaires, les Croates sont revenus sur la pelouse avec de meilleures intentions. Et ils ont rapidement été récompensés : Ivan Perisic a fait trembler les filets d’une tête piquée rageuse pour égaliser.

La deuxième période était clairement dominée par la Croatie malgré de belles occasions japonaises galvaudées. Mais les hommes de Hajime Moriyasu résistaient et allaient chercher les prolongations.

Mais les deux nations ne sont pas parvenues à se départager de plein jeu elles devaient donc en découdre aux tirs au but.

Dans cet exercice, il n’y a pas vraiment eu photo. Côté croate Vlasic, Brozovic et Pasalic ont fait trembler les filets contre un seul loupé signé Livaja. Du côté japonais, seul Asano a converti son tir au but, pour trois arrêts sur les frappes de Minamino, Mitoma et Yoshida. C’est donc la Croatie qui a remporté cette séance de tirs au but, un tir marqué contre trois, grâce à son exceptionnel gardien. Les vice-champions du monde disputeront les quarts de finale de ce Mondial, ils y attendent soit le Brésil, soit la Corée du Sud.