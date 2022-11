La Croatie se rassure, élimine le Canada et prend la tête du groupe F avant d’affronter les Diables

Les Diables rouges sont prévenus. La Croatie a retrouvé son efficacité dans cette Coupe du monde en s’offrant le scalp du Canada 4-1 dimanche soir, quatre jours après sa prestation décevante face au Maroc (0-0). Grâce à ce succès, les vice-champions du monde s’emparent de la tête du groupe F avec 4 points, comme le Maroc mais avec une meilleure différence de buts. Avec zéro point, le Canada est quant à lui éliminé.

La rencontre n’avait pourtant pas commencé sous les meilleurs auspices avec le but d’Alphonso Davies – le 1er de l’histoire du Canada en Coupe du monde – tombé après 67 secondes de jeu seulement.

L’équipe au damier a mis une vingtaine de minutes à réagir mais a fini par reprendre ses esprits. Malgré un Canada très dynamique, le trio médian croate est parvenu à tirer son épingle du jeu via un réseau de passes rapides et précises. C’est ainsi que la Vatreni (surnom de l’équipe croate) s’est frayée un chemin vers le but, emprunté à maintes reprises avant la mi-temps.

C’est donc logiquement qu’Andrej Kramaric est parvenu à égaliser sur une très belle frappe croisée (36e) avant que son partenaire offensif Marko Livaja ne l’imite huit minutes plus tard (44e).

En deuxième période, la Croatie a prêté le flanc aux offensives canadiennes mais n’a finalement concédé que des frappes à distance. Malgré leur manque de vitesse, les Croates ont fait mal en reconversion offensive. Les débordements de Perisic, les passes judicieuses de Modric et les incursions des différents médians ont permis aux vice-champions du monde de se procurer les occasions nécessaires pour faire le break. Ce que Kramaric a fait à la 70e pour signer le 3-1, avant que Lovro Majer ne fixe le score à 4-1 dans les arrêts de jeu.

Plutôt solide défensivement, à nouveau efficace aux avant-postes, la Croatie sort grandie de cette deuxième rencontre et se rassure avant d’affronter la Belgique pour une place en huitièmes.