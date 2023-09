La Croatie enregistre une forte hausse de l'immigration illégale

La Croatie a enregistré une hausse de 140% de l'immigration illégale par rapport à l'an dernier, a annoncé le chef de la police aux frontières, Zoran Niceno.

Plus de 54.500 personnes ont passé illégalement la frontière croate, a-t-il précisé. "Ils ont tous demandé l'asile, ce qui prouve que les passeurs et les migrants connaissent bien le système européen et savent qu'ils sont libres de se déplacer".

La Croatie et ses 3,8 millions d'habitants ont intégré en 2023 l'espace Schengen, vaste zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement sans contrôles aux frontières intérieures.

Le pays était l'un des passages de la route des Balkans empruntée par des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant les guerres en 2015 et 2016. Près de 10 ans plus tard, un plus petit nombre de migrants continue de l'emprunter, arrivant en Croatie de la Bosnie ou de la Serbie voisines. De l'autre côté de la frontière, en Slovénie, le nombre de migrants a presque triplé sur les 8 premiers mois de l'année 2023, par rapport à la même période en 2022.

S'il n'est pas question pour l'instant de rétablir des contrôles aux frontières, le nombre de patrouilles y a été augmenté "aux endroits les plus critiques", a indiqué le ministre de l'Intérieur slovène, Bostjan Poklukar.

Plusieurs associations ont mis en garde contre les expulsions illégales de migrants par la Croatie - dont celles d'enfants - et sur le manque de lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile.

Plus de 1.700 cas d'expulsions illégales ont été documentés cette année et plus de la moitié des migrants interrogés disent avoir subi "des violences physiques, de l'humiliation ou des vols", selon le Centre d'études pour la paix, une organisation locale.