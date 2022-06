La crise qui a touché l’usine Ferrero d’Arlon n’a pas freiné les candidats au Jobday

A l’arrêt pendant deux mois pour cause de contamination à la salmonelle, l’usine Ferrero d’Arlon, qui fabrique notamment les chocolats Kinder Surprise, a pu redémarrer ses activités cette semaine. En celle période de l’année, elle a toujours besoin de travailleurs saisonniers. D’où l’organisation de ce Jobday, avec le Forem, en vue de recruter 250 ouvriers et ouvrières de production. Plus de 85 personnes se sont présentées, CV en main, en vue de décrocher un emploi au sein de l’entreprise, reconnue comme un des plus gros employeurs de la région.

La salmonelle ? Ça peut arriver un peu partout !

Cette journée destinée au recrutement de nouveaux collaborateurs avait été prévue bien avant la crise des contaminations à la salmonelle. Et, vu le feu vert obtenu par l’entreprise pour le redémarrage de son activité, l’événement a été maintenu avec un certain succès. La crise de ces dernières semaines n’a donc apparemment pas freiné les candidats. "Ferrero est une très bonne entreprise, avec de très bonnes opportunités. Cela me dirait bien d’intégrer cette entreprise, confie l’un d’entre eux. La salmonelle ? Ça peut arriver un peu partout ! Avec le coronavirus, je pense qu’on en a vu d’autres. Il ne faut pas s’arrêter à ces détails-là". Un autre candidat se dit également confiant dans l’entreprise : "Je pense qu’ils ont tout envisagé pour remédier à ce problème".