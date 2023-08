La "crise" migratoire à New York pourrait coûter jusqu'à 12 milliards de dollars sur 3 ans

Le maire de New York Eric Adams a chiffré mercredi à 12 milliards de dollars sur trois ans le coût maximum que pourrait avoir la "crise" migratoire dans sa mégapole, confrontée depuis le printemps 2022 à l'arrivée de 100.000 réfugiés, migrants économiques et demandeurs d'asile d'Amérique latine et récemment d'Afrique de l'Ouest.

"La ville a déjà dépensé 1,45 milliard de dollars sur l'exercice budgétaire 2023 pour fournir le gîte et le couvert à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile", a affirmé l'édile, un ancien capitaine de police afro-américain, réputé à poigne, et classé à droite du Parti démocrate.

New York a l'obligation légale de loger et de nourrir tout nouvel arrivant, quel que soit son statut. Avec "près de 100.000" migrants à New York depuis avril 2022, "compte tenu des dernières prévisions, la ville peut dépenser jusqu'à 12 milliards de dollars sur les trois prochains exercices budgétaires", a prévenu M. Adams. Cette somme représente 4% du budget de la municipalité de la mégapole peuplée de 8,5 millions d'âmes.

"L'immigration, c'est l'histoire de New York, c'est l'histoire de l'Amérique. Mais comme je l'ai dit il y a près d'un an, nous sommes confrontés à un état d'urgence sans précédent dû à cette crise de l'asile", a mis en garde le maire.

Pour M. Adams, New York fait face à une "crise nationale qu'elle ne peut pas gérer seule" et "la compassion des New Yorkais peut être sans limite, mais pas nos ressources".

Ville-monde qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigrations, New York affirme aujourd'hui n''avoir "plus la place" d'accueillir des derniers migrants africains. Au total, près de 108.000 personnes sont actuellement logées dans des foyers, hôtels, appartements vacants. Quelque 56.000 sont des demandeurs d'asile.