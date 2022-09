La crise énergétique menace la compétitivité des entreprises : le patronat rencontre le gouvernement ce lundi

Et d’ajouter : "Il va falloir sans doute limiter le prix de l’électricité, donner des aides directes aux ménages, comme on l’a fait pendant la crise du Covid, sinon il va y avoir des phénomènes d’impayés, de familles qui vont sombrer complètement. […] On voit déjà des familles qui prônent la désobéissance en matière de remboursement des factures d’énergie dont les impayés s’accumulent auprès des distributeurs et les producteurs."

Bruno Colmant fait un parallèle avec la crise financière de 2008. "L’Etat est intervenu immédiatement pour sauver les banques, pour garantir l’épargne des Belges. […] Je crois qu’il doit avoir le même genre d’attitude", déclare Bruno Colmant.

"L’Etat s’endette à 2% pendant 10 ans, ce qui n’est pas grand-chose et en plus, la Banque Centrale européenne permet de refinancer les Etats", complète Bruno Colmant. "Donc, l’arme de l’endettement public va devoir immanquablement être utilisée pour aider la population et les entreprises", conclut l’économiste pour qui il faut que "le gouvernement s’investisse immédiatement dans la rescousse de l’économie".