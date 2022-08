La crise énergétique fait grimper le nombre de maisons à vendre en Belgique

Avec cette crise énergétique, les acheteurs sont de plus en plus attentifs au PEB. Il serait même devenu le critère numéro 1 des nouveaux acheteurs. On le rappelle, ce certificat classe la performance énergétique d’un bâtiment, du meilleur (A), au plus mauvais (G). Parmi les critères importants : l’isolation. Plus le PEB est mauvais, et moins l’isolation est bonne. Conséquence : les nouveaux acquéreurs devront chauffer plus. Et avec la flambée des prix du mazout, du gaz et de l’électricité, cela fait mal au portefeuille.

Pour remédier à ce problème d’isolation, certains pensent alors à effectuer des travaux de rénovation. Mais là encore, il y a un problème. Car les prix des matériaux ont eux aussi grimpé ces derniers temps. Sans oublier les frais de main-d’œuvre. Pour les grosses rénovations énergétiques, comme passer d’un PEB F à un PEB A, il faut tabler sur environ 80.000€. Un budget supplémentaire qui pèse encore un peu plus sur l’achat de la maison, et surtout sur les prêts bancaires. D’ailleurs de plus en plus de banques demandent désormais à voir le certificat PEB, avant l’octroi d’un crédit.