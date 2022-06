La crise des sous-marins connaît son épilogue : retour sur ce contrat gigantesque aux conséquences diplomatiques mondiales

Près de neuf mois après l’annonce de la rupture du contrat, un accord de compensation est finalement conclu entre l’Australie et Naval Group. Le pays dédommage le fabricant de sous-marins à hauteur de 555 millions d’euros.

Le nouveau Premier ministre australien déclare que l’entreprise française a accepté un "règlement juste et équitable". Du côté du gouvernement français, on "prend acte" et on souhaite "regarder vers l’avant".

Au total, l’échec du contrat des sous-marins français aura coûté 2,4 milliards de dollars aux contribuables australiens.