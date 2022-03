La crise des euromissiles : dans les années 80, la Belgique et le spectre d’une guerre nucléaire

La guerre en Ukraine fait renaitre le spectre d’une guerre en Europe et d’une confrontation entre la Russie et l’Otan. La menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine nous replonge dans un temps que toute une génération ne pensait plus jamais connaître. La dernière fois que ce spectre a hanté l’Europe c’était dans les années 80 autour de l’installation des euromissiles, des missiles nucléaires que russes et américains installaient en Europe.

A l’époque la guerre froide sévissait entre d’un côté l’Otan (l’Amérique et ses alliés) et d’un autre côté le pacte de Varsovie (l’URSS et ses alliés). La course aux armements n’a fait que s’envenimer jusqu’à un accord entre les deux grands en 1987 qui a permis un démantèlement de grande ampleur.

L’Histoire continue a donc décidé de se replonger dans cette période, pour mieux comprendre ce qui a évolué depuis en matière de dissuasion nucléaire et puis aussi en matière de tension Est-Ouest. La Belgique fut concernée par l’installation de 16 missiles nucléaires américains à la base de Florennes en 1985. Cette annonce déclencha un immense mouvement de contestation d’une ampleur inédite en Belgique. L’opposition entre les pacifistes et les atlantistes a marqué la société belge et d’autres pays d’Europe de l’Ouest.