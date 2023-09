La crise des déchets, une histoire récente... Avant, on recyclait presque tout !

Comme le souligne Christine Dupont, à partir du 19e siècle, la révolution industrielle s’installe et la population va augmenter de façon exponentielle dans les villes avec l’exode rural.

De nouveaux modes de production et de consommation se développent qui génèrent plus de déchets : "Dans un premier temps, l’industrie invente de nouveaux processus pour recycler les déchets qui vont redevenir des matières premières […] On ne savait pas où étaient passés tous les ossements de la bataille de Waterloo et il s’est avéré qu’ils ont été récupérés pour l’industrie sucrière naissante […] Ce sont des choses qui nous choquent aujourd’hui mais qui sont révélatrices de cette obsession du recyclage au 19e siècle".

L’histoire des déchets est indissociable des personnes qui vont sélectionner ce qui peut avoir une seconde vie ou ce qui peut redevenir une matière première à l’industrie comme le souligne Christine Dupont qui précise : "Au 19e siècle, il s’agit principalement de déchets organiques ou domestiques qui sont jetés directement dans la rue. Avec le boom de la presse et la littérature, les chiffonniers, et aussi les chiffonnières car c’est un métier qui emploie énormément de femmes et d’enfants, sont les premiers qui vont venir chercher dans ce tas ce qui a le plus une valeur à savoir les chiffons qui servent à fabriquer du papier jusqu’à la fin du 19e siècle. Une énorme industrie du chiffon se développe en Europe et même au-delà".