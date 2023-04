La crise covid a boosté les ventes de plantes ornementales : une tendance qui se maintient, selon l’Apaq-W

Et les producteurs dans tout ça ? Ils sont près de 260 en Wallonie. Et confirment ne pas avoir chômé depuis deux ans, comme à la pépinière du Try à Ottignies. "On voit dans nos chiffres que ça reste stable. Les clients qu’on a eus à l’époque sont donc devenus des clients habituels chez nous", confirme Bruno Bourgaux, responsable de la production. Des clients même devenus plus exigeants, notamment en ce qui concerne la provenance de leurs plantes. "Ils nous demandent si on les achète. Nous sommes producteurs, mais on ne produit pas tout, on travaille avec des gens qui sont spécialisés aussi. C’est ça qui nous amène une clientèle qui souhaite planter local", poursuit-il. A un tel point que certaines plantes arrivent en rupture de stock. "Il faut attendre deux ans pour la reproduire, ça ne se fait pas en une nuit", commente le pépiniériste.