La crise climatique représente le plus "grand problème de sécurité" du monde, selon une ministre allemande

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a qualifié lundi le changement climatique de "plus grand problème de sécurité" du monde, alors que Berlin accueille les représentants d'une quarantaine de pays pour le dialogue de Petersberg sur le climat.

"La crise climatique représente désormais le plus grand problème de sécurité pour toutes les personnes qui vivent sur cette planète", a déclaré Mme Baerbock. "La crise climatique ne s'arrête à aucune frontière - c'est pourquoi les réponses ne doivent pas s'y arrêter non plus."