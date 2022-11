La crise climatique détruit des sites archéologiques, avant que nous puissions les étudier.

L’archéologie subaquatique est particulièrement menacée par l’augmentation rapide des températures, l’élévation du niveau des mers et l’érosion des littoraux. "De l'Iran à l'Écosse, de la Floride à Rapa Nui et au-delà, les sites [archéologiques subaquatiques] se dégradent de plus en plus vite, souvent avant que les scientifiques ne puissent les recenser et évaluer leur valeur", affirme M. Hollesen.

La preuve avec Ravenser Odd. Cette ville portuaire, fondée vers 1235 sur des bancs de sable au large de la côte est de l’Angleterre, a disparu au XIVe siècle sous les eaux de la mer du Nord. Cela fait des années que la communauté scientifique nourrit l’espoir de localiser ce port médiéval légendaire appelé "l’Atlantide du Yorkshire".

Outre l’aspect historique de ces recherches, l’objectif est aussi de sensibiliser les Britanniques au problème de l’érosion côtière. "L’histoire de Ravenser Odd montre de manière extraordinaire l’impact de l’érosion côtière sur des zones habitées. Pour moi, le passé est un excellent moyen d’engager la conversation sur l’impact du changement climatique à long terme", a expliqué Daniel Parsons, géoscientifique et professeur de sédimentologie à l’université de Hull, au Guardian.