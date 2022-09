La crise aura-t-elle la peau du dépliant publicitaire ?

Folder à la main ou posé dans le chariot, de nombreux clients le consultent pour faire leurs achats.

C’est un rendez-vous hebdomadaire qui guide les clients dans leurs achats

Avec la baisse du pouvoir d'achat, acheter un maximum d'articles en promotion est devenu une nécessité pour de nombreux ménages. "On reçoit le dépliant dans notre boîte aux lettres, on fait des petites croix sur ce qui nous intéresse, et après on vient dans le magasin et on voit ce qu’il reste, parce que souvent, les gens se jettent dessus. Vu la crise actuelle, c’est normal" , nous explique une jeune femme dans un rayon.

Le folder représente l’une des manières de communiquer sur les promotions.

"C’est un rendez-vous hebdomadaire qui guide les clients dans leurs achats", constate Luc Janssens, directeur du Cora Hornu. "Aujourd’hui, avec les difficultés de pouvoir d’achat, on voit une augmentation des articles achetés en promotion." Le constat est identique chez Carrefour : "En effet, une partie conséquente du chiffre d’affaires est réalisée via des promotions et les clients restent sensibles à celles-ci. Le folder représente l’une des manières de communiquer sur les promotions", confirme Ariane Goossens, chargée des relations presse.