La crise au Soudan expliquée aux ados

2019 : Le soudan est dirigé depuis une trentaine d’années par un dictateur : Omar el Béchir. Le peuple en a marre, il se révolte et BIM ! Coup d’État ! Le dictateur est renversé, un pouvoir temporaire composé de civils et de militaires des deux armées promet d’organiser des élections libres pour rendre le pouvoir au peuple.

Mais en 2021, Abdel, le boss de l’armée régulière et Mohamed le boss de la FSR se disent : “Bah en fait, on garderait bien le pouvoir pour nous tout seuls, non ?”

Et BIM ! Coup d’État dans le coup d’État. Les civils, ça dégage. Les deux armées règnent seules sur le pays. Et dans leurs petits accords, Abdel avait promis à Mohamed que la FSR pourrait intégrer l’armée régulière. Sauf que leur relation a commencé à se dégrader… Abdel n’a plus trop envie d’intégrer la FSR à son armée et Mohamed reproche à Abdel de juste remettre en place la même dictature qu’avant.

Malgré les négociations, ils n’ont pas trouvé d’accord, la tension est montée de plus en plus et les combats ont éclaté. À Khartoum, les six millions d’habitants sont pris au piège, ils ont très peu d’infos sur ce qui se passe. L’accès à l’eau et à l’électricité devient compliqué, on craint même de grosses pénuries de nourriture. Bref la situation humanitaire y est très inquiétante et des dizaines de pays ont déjà évacué leurs citoyens qui se trouvaient sur place. Maintenant les yeux du monde entier sont rivés sur ce conflit et on se pose tous la question : Il se passe quoi au Soudan ?

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.